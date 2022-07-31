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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Ботафого
Коринтианс - Ботафого: обзор матча 31 июля 2022
Коринтианс
31.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
27'
Г. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Ботафого
Замена
Майкон
️️️️
Рони
76'
76'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Л. Пиазон
Замена
Адсон
️️️️
Г. Силва
69'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Р. Гедес
61'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Жулиано
61'
55'
Замена
Л. Энрике
️️️️
П. де Паула
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
Рони
27'
13'
Замена
Уго
️️️️
Маршал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
99
Эрисон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
5
Luís Oyama
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Мендес
2
Бальбуэна
2
Рамуш
15
Вера
70
Рони
10
Гедес
20
Жулиано
19
Силва
23
Гиоване
4-2-1-3
25
Фернандес
20
Борхес
14
Сампайо
3
21
Маршал
33
Фернандес
47
Жеффиньо
12
Пиазон
3
Че Че
12
де Паула
99
Эрисон
20
Жулиано
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Жулиано
70
Рони
8
Майкон
8
Майкон
70
Рони
19
Силва
28
Адсон
28
Адсон
19
Силва
10
Гедес
9
Алберто
9
Алберто
10
Гедес
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
12
де Паула
11
Энрике
11
Энрике
12
де Паула
12
Пиазон
30
Наскименто
30
Наскименто
12
Пиазон
Остались в запасе
Коринтианс
Ботафого
10
Виллиан
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Коринтианс - Ботафого
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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