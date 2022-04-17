Евгений Козел - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Козел
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Козел
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|10
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|78' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|1' -87'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|56' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|22.05.2022
|59' -90'
|Днепр (Могилев)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|14.05.2022
|1' -72'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|56'
|07.05.2022
|84' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|58' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|10.04.2022
|66' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)