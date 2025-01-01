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Краснодар
Кристиан
Трансферы
€ 12 млн
Кристиан - трансферы
Краснодар
19 декабря 2000 (25)
#18 | Полузащитник
178 см
Бразилия
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01.01.25 / 31.12.27
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
4 млн €
19.04.19 / 31.08.19
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
72
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
16:53
1
Фото
«Краснодар» купил бразильца Кристиана
16:14
10
«Ростов» бесплатно забирает игрока «Зенита»
16:00
1
Букмекеры поменяли фаворита на «Золотой мяч»
15:36
Ташуев уличил ЦСКА в серьезной кадровой ошибке
15:12
1
ЦСКА не продал Кругового в Европу
14:58
2
«Динамо» победило в дерби со счетом 10:0
14:46
1
Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата
14:39
2
Фото
«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО
14:25
2
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