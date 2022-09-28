Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиан - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Кардозо
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 6,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 8 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 70' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    26.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    17.10.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    02.10.2022 79' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    03.07.2022 78' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.06.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.05.2022 1' -72' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30.04.2022 1' -61' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 20' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    85'
    18.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    81'
    • Читайте нас: 
    11