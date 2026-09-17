Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Султанбек Астанов - статистика

Ордабасы
23 марта 1999 (27), Шымкент
#22 | Защитник
179 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
18
2
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Атырау
0 : 3
17.09.2026
Ордабасы
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 4
08.08.2026
Ордабасы
1' - 90'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
63' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
26.07.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
2 : 1
28.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
52'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
2 : 1
17.05.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Алтай
0 : 0
10.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 0
03.05.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
1' - 90'
18'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 1
18.04.2026
Окжетпес
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
1 : 1
11.04.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 1
04.04.2026
Атырау
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
2 : 0
20.03.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
1' - 90'
69'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
2 : 2
07.03.2026
Иртыш
1' - 90'
Главные новости
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
3
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
23
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+