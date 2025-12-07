Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Лукас Эстевес - статистика

Атлетико Сан-Луис
24 июня 2000 (26), Сан-Паулу
#15 | Защитник
171 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 2
03.12.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
3 : 2
26.11.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
3 : 2
23.11.2025
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 0
20.11.2025
Васко да Гама
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
0 : 1
06.11.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 0
02.11.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
4 : 0
20.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
2 : 0
17.10.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 0
05.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сантос
1 : 1
02.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
28.09.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 1
25.09.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
2 : 3
21.09.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
1 : 1
31.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
17.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.08.2025
Гремио
1' - 90'
38'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
4 : 1
14.07.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 0
25.05.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
18.05.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
1 : 1
28.04.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
0 : 2
13.04.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
1' - 61'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
2
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
19
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+