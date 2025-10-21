Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Норвегия. Элитсериен 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Норвегия. Элитсериен 2022