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Бурирам Юнайтед
Шайн Паттинама
Статистика
€ 350 тыс
Шайн Паттинама - статистика
Бурирам Юнайтед
11 августа 1998 (28)
#20 | Защитник
180 см
Индонезия | Нидерланды
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Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бурирам Юнайтед
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Мельбурн Сити
2 : 1
21.10.2025
Бурирам Юнайтед
66' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Сеул
3 : 0
30.09.2025
Бурирам Юнайтед
45' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
16.09.2025
Джохор
1' - 90'
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