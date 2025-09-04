Введите ваш ник на сайте
Никита Терещук - трансферы

Ленинградец
6 декабря 2002 (22)
#66 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.09.25 / 30.06.27
Балтика-2
Ленинградец
Свободный агент
23.01.24 / 04.09.25
Зенит-2
Балтика-2
Свободный агент
01.07.21 / 23.01.24
Зенит-2
Зенит-2
?
01.07.20 / 01.07.21
Академия Зенит
Зенит-2
?
