|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург-Кузбасс
|11
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|14'
|13.05.2013
|46' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.05.2013
|1' -46'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:5
|Балтика (Калининград)
|30.04.2013
|1' -46'
|Химки (Химки)
|0:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|23.04.2013
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|78'
|16.04.2013
|80' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|09.04.2013
|1' -60'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|02.04.2013
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|25.03.2013
|1' -58'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|19.03.2013
|1' -85'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|11.03.2013
|1' -81'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)