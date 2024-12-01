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Кристоффер Лекберг - статистика

Викинг
Завершил карьеру
22 января 1992 (34), Тронхейм
#16 | Полузащитник
174 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Бранн
1 : 1
01.12.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Викинг
5 : 1
23.11.2024
Хаугесунд
78' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
0 : 1
10.11.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Викинг
3 : 2
02.11.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
27.10.2024
Викинг
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Викинг
3 : 3
20.10.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Лиллестрем
1 : 4
29.09.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
3 : 2
22.09.2024
Викинг
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Викинг
5 : 2
25.08.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Русенборг
2 : 1
18.08.2024
Викинг
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Викинг
1 : 1
10.08.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
3 : 2
04.08.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Викинг
1 : 0
28.07.2024
Мольде
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
1 : 0
21.07.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Викинг
1 : 1
14.04.2024
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
1 : 0
06.04.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Викинг
1 : 0
01.04.2024
Сарпсборг 08
Был в запасе
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