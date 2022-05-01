|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|47'
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|41'
|10.06.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|37'
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)