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    Pavel Grechishko - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Pavel Grechishko
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    30.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    23.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    15.10.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    08.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    17.09.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.09.2022 82' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    02.09.2022 72' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Арсенал (Дзержинск)
    20.08.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    82'
    12.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    7'
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    44'
    04.07.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    45'
    18.06.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    27.05.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    07.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    18'
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    15.04.2022 60' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
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