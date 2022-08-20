|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.09.2022
|82' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.09.2022
|72' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Арсенал (Дзержинск)
|20.08.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|82'
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|7'
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|44'
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|45'
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|27.05.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|18'
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|60' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)