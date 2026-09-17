Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. PARI Первая лига 2026/2027 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024