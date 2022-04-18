|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|89' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)