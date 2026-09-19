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Партизан
Никола Чумич
Статистика
€ 1 млн
Никола Чумич - статистика
Партизан
20 ноября 1998 (27), Ужице
#27 | Нападающий
178 см
Сербия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Радник
4 : 4
19.09.2026
Партизан
46' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 46'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 1
06.09.2026
Партизан
1' - 61'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Сербия. Суперлига 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
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Сербия. Суперлига 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
1' - 62'
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан
80' - 90'
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