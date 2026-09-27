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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес
Райан Рапозо
Статистика
€ 500 тыс
Райан Рапозо - статистика
Лос-Анджелес
5 марта 1999 (27)
#21 | Нападающий
170 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
86' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
75' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
11
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
86' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
75' - 90'
87'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
86' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
78' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 85'
82'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
43' - 90'
90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 60'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
81' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
76' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
6 : 0
05.04.2026
Орландо Сити
71' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
1' - 88'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
Был в запасе
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