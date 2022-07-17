Виктор Руис - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Руис
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Руис
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)