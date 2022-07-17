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    Виктор Руис - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Руис
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санкт-Галлен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2022 1' -90' Серветт (Женева) 1:0 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
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