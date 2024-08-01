Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Санкт-Галлен
Тобол - Санкт-Галлен: обзор матча 01 августа 2024
Тобол
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Санкт-Галлен
73'
М. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Санкт-Галлен
90'
Желтая карточка
Y. Noah
Желтая карточка
И. Миладинович
90'
Красная карточка
Б. Галым
90'
81'
Желтая карточка
Й. Станич
Замена
Б. Галым
️️️️
И. Чесноков
79'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Ц. Мосиашвили
79'
79'
Замена
C. Konietzke
️️️️
Ж. Квинтийя
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Р. Кошта
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиссе
73'
Замена
Y. Noah
️️️️
Ч. Окороджи
Замена
Е. Тапалов
️️️️
А. Эль-Мессауди
70'
59'
Замена
М. Сиссе
️️️️
В. Геббельс
59'
Замена
К. Витциг
️️️️
В. Руис
59'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Л. Гертлер
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Иванович
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
(К)
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
99
Педру Эужениу
ПВ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
4-2-1-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
3-4-1-2
1
Зиги
28
Фабер
5
Амбросиус
4
Станич
16
Гертлер
88
Квинтийя
64
Стеванович
30
Руис
69
Геббельс
36
Окороджи
10
Мамбимби
11
Эль-Мессауди
20
Тапалов
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
17
Чесноков
10
Галым
10
Галым
17
Чесноков
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
19
Кошта
7
Жумашев
7
Жумашев
19
Кошта
36
Окороджи
14
14
36
Окороджи
88
Квинтийя
26
26
88
Квинтийя
30
Руис
7
Витциг
7
Витциг
30
Руис
16
Гертлер
22
Шмидт
22
Шмидт
16
Гертлер
69
Геббельс
11
Сиссе
11
Сиссе
69
Геббельс
Остались в запасе
Тобол
Санкт-Галлен
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
99
Педру Эужениу
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
99
Педру Эужениу
ПВ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Тобол - Санкт-Галлен
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
320
531
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Тобол
Санкт-Галлен
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Жетысу» – «Тобол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Жетысу» и «Тобола» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Тобол» – «Астана»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
9 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+