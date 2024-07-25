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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санкт-Галлен - Тобол
Санкт-Галлен - Тобол: обзор матча 25 июля 2024
Санкт-Галлен
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тобол
35'
М. Стеванович
39'
Ч. Аколо
77'
Б. Тома
90+7'
А. Вальчи
28'
А. Вальчи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Тобол
ГОЛ! 4:1!
А. Вальчи
Пас отдал
Ж. Квинтийя
90'
+7
90'
+3
Замена
Б. Галым
️️️️
И. Иванович
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
89'
85'
Желтая карточка
И. Чесноков
Замена
В. Руис
️️️️
К. Витциг
83'
82'
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
ГОЛ! 3:1!
Б. Тома
Пас отдал
Ф. Мамбимби
77'
73'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Р. Асранкулов
73'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Е. Тапалов
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Ч. Аколо
65'
Замена
N. Duus Moller
️️️️
В. Геббельс
58'
Замена
К. Фабер
️️️️
А. Шмидт
58'
56'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Ц. Мосиашвили
45'
+3
Желтая карточка
Р. Асранкулов
ГОЛ! 2:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
А. Шмидт
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Стеванович
35'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Вальчи
18'
Желтая карточка
Ц. Мосиашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
24
Бастьен Тома
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
88
Жорди Квинтийя
(К)
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
(К)
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
8
Давид Энен
ЛВ
7
Радослав Цонев
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
2-3-3-2
1
Зиги
4
Станич
5
Вальчи
24
Тома
64
Стеванович
88
Квинтийя
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
36
Окороджи
77
Аколо
4-3-1-2
92
Покатилов
5
Ндиайе
45
Миладинович
5
Габараев
3
Асранкулов
6
Эдедем
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
11
Иванович
17
Чесноков
22
Шмидт
28
Фабер
28
Фабер
22
Шмидт
7
Витциг
30
Руис
30
Руис
7
Витциг
77
Аколо
16
Гертлер
16
Гертлер
77
Аколо
69
Геббельс
11
11
69
Геббельс
10
Мосиашвили
7
Цонев
7
Цонев
10
Мосиашвили
11
Иванович
10
Галым
10
Галым
11
Иванович
20
Тапалов
7
Жумашев
7
Жумашев
20
Тапалов
3
Асранкулов
19
Кошта
19
Кошта
3
Асранкулов
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Тобол
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
35
Юрий Мелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Санкт-Галлен - Тобол
1
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
2
Количество передач
563
401
Сейвы
3
9
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Харви
(Дублин)
Стадион:
Зиттерштадион
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