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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Трабзонспор - Санкт-Галлен
Трабзонспор - Санкт-Галлен: обзор матча 29 августа 2024
Трабзонспор
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Санкт-Галлен
52'
Э. Дестан
31'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Санкт-Галлен
ГОЛ!
С. Амбросиус
4:5
Пенальти не реализован!
С. Савич
ГОЛ!
Б. Тома
4:4
ГОЛ!
Д. Дрэгуш
4:3
ГОЛ!
М. Сиссе
3:3
ГОЛ!
Б. Баришич
3:2
ГОЛ!
А. Вальчи
2:2
ГОЛ!
Трезеге
2:1
ГОЛ!
Й. Милошевич
1:1
ГОЛ!
С. Денсвил
1:0
109'
Желтая карточка
С. Амбросиус
91'
Замена
А. Диаби
️️️️
М. Стеванович
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
О. Йокушлу
90'
+1
89'
Желтая карточка
Y. Noah
85'
Замена
Y. Noah
️️️️
Ч. Окороджи
83'
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
Замена
Трезеге
️️️️
М. Оршич
76'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Э. Дестан
76'
73'
Замена
М. Сиссе
️️️️
В. Геббельс
65'
Желтая карточка
Л. Гертлер
61'
Замена
К. Шобот
️️️️
К. Витциг
61'
Замена
К. Фабер
️️️️
А. Шмидт
ГОЛ! 1:1!
Э. Дестан
Пас отдал
Б. Баришич
52'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Э. Барди
46'
46'
Замена
Й. Милошевич
️️️️
Ч. Аколо
Замена
П. Малхейру
️️️️
О. Туфан
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Ч. Аколо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Чакир
3
Баришич
4
Денсвил
15
Савич
3
Менди
11
Туфан
5
Йокушлу
99
Оршич
10
Барди
10
Вишча
94
Дестан
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
5
Амбросиус
16
Гертлер
64
Стеванович
24
Тома
22
Шмидт
7
Витциг
69
Геббельс
77
Аколо
36
Окороджи
11
Туфан
79
Малхейру
79
Малхейру
11
Туфан
5
Йокушлу
6
Ландстрем
6
Ландстрем
5
Йокушлу
10
Барди
61
Чанак
61
Чанак
10
Барди
99
Оршич
7
Трезеге
7
Трезеге
99
Оршич
94
Дестан
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
94
Дестан
22
Шмидт
28
Фабер
28
Фабер
22
Шмидт
36
Окороджи
14
14
36
Окороджи
7
Витциг
27
Шобот
27
Шобот
7
Витциг
64
Стеванович
15
Диаби
15
Диаби
64
Стеванович
69
Геббельс
11
Сиссе
11
Сиссе
69
Геббельс
77
Аколо
17
Милошевич
17
Милошевич
77
Аколо
Остались в запасе
Трабзонспор
Санкт-Галлен
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
44
Арсений Батагов
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
44
Арсений Батагов
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Трабзонспор - Санкт-Галлен
4
Всего ударов по воротам
29
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
17
20
Офсайды
0
1
Количество передач
509
563
Сейвы
6
6
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
17
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
13
9
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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