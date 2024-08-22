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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санкт-Галлен - Трабзонспор
Санкт-Галлен - Трабзонспор: обзор матча 22 августа 2024
Санкт-Галлен
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Трабзонспор
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
+1
84'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Э. Дестан
84'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Б. Менди
81'
Желтая карточка
Б. Баришич
Желтая карточка
В. Руис
80'
73'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Э. Барди
Замена
М. Сиссе
️️️️
Ч. Аколо
72'
Замена
В. Руис
️️️️
К. Витциг
72'
Замена
К. Шобот
️️️️
Б. Тома
72'
62'
Замена
Трезеге
️️️️
М. Оршич
62'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
О. Йокушлу
Замена
М. Стеванович
️️️️
Ж. Квинтийя
34'
25'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
7
Трезеге
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-3-2-2
1
Зиги
28
Фабер
5
Амбросиус
5
Вальчи
88
Квинтийя
16
Гертлер
24
Тома
69
Геббельс
7
Витциг
77
Аколо
36
Окороджи
3-1-2-3-1
1
Чакир
4
Денсвил
15
Савич
3
Баришич
3
Менди
5
Йокушлу
11
Туфан
10
Вишча
10
Барди
99
Оршич
94
Дестан
7
Витциг
30
Руис
30
Руис
7
Витциг
88
Квинтийя
64
Стеванович
64
Стеванович
88
Квинтийя
24
Тома
27
Шобот
27
Шобот
24
Тома
77
Аколо
11
Сиссе
11
Сиссе
77
Аколо
5
Йокушлу
6
Ландстрем
6
Ландстрем
5
Йокушлу
3
Менди
20
Гюнеш
20
Гюнеш
3
Менди
10
Барди
61
Чанак
61
Чанак
10
Барди
99
Оршич
7
Трезеге
7
Трезеге
99
Оршич
94
Дестан
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
94
Дестан
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Трабзонспор
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
44
Арсений Батагов
ОП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Санкт-Галлен - Трабзонспор
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
12
Количество передач
425
387
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Зиттерштадион
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