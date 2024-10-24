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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санкт-Галлен - Фиорентина
Санкт-Галлен - Фиорентина: обзор матча 24 октября 2024
Санкт-Галлен
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
2 : 4
Завершен
Фиорентина
23'
Ф. Мамбимби
62'
Л. Гертлер
50'
Л. Мартинес
54'
Н. Иконе
69'
Н. Иконе
90+3'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Фиорентина
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Р. Госенс
Желтая карточка
К. Витциг
86'
85'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Соттиль
Замена
М. Сиссе
️️️️
В. Геббельс
83'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Л. Гертлер
83'
83'
Замена
Р. Госенс
️️️️
К. Бираги
71'
Желтая карточка
Д. Катальди
69'
ГОЛ! 2:3!
Н. Иконе
Пас отдал
К. Куаме
Замена
К. Витциг
️️️️
К. Шобот
64'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ф. Мамбимби
64'
63'
Замена
Л. Белтран
️️️️
Э. Бове
63'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Я. Адли
ГОЛ! 2:2!
Л. Гертлер
Пас отдал
У. Вандермерш
62'
61'
Желтая карточка
Р. Соттиль
54'
ГОЛ! 1:2!
Н. Иконе
Пас отдал
Э. Бове
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
К. Бираги
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
45'
+6
45'
+6
Желтая карточка
К. Куаме
Желтая карточка
Й. Станич
45'
+3
Замена
А. Вальчи
️️️️
С. Амбросиус
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
Ж. Квинтийя
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Yannick Noah
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
64
Михайло Стеванович
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
2-4-2-2
1
Зиги
5
Амбросиус
4
Станич
14
88
Квинтийя
24
Тома
16
Гертлер
69
Геббельс
27
Шобот
28
Вандермерш
10
Мамбимби
4-2-3-1
1
Террачиано
33
Кайоде
2
Морено
28
Мартинес
3
Бираги
7
Ричардсон
8
Бове
93
Иконе
29
Адли
23
Соттиль
8
Куаме
5
Амбросиус
5
Вальчи
5
Вальчи
5
Амбросиус
16
Гертлер
64
Стеванович
64
Стеванович
16
Гертлер
27
Шобот
7
Витциг
7
Витциг
27
Шобот
10
Мамбимби
77
Аколо
77
Аколо
10
Мамбимби
69
Геббельс
11
Сиссе
11
Сиссе
69
Геббельс
23
Соттиль
65
Паризи
65
Паризи
23
Соттиль
3
Бираги
8
Госенс
8
Госенс
3
Бираги
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
8
Бове
18
Белтран
18
Белтран
8
Бове
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Фиорентина
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Санкт-Галлен - Фиорентина
3
3
Всего ударов по воротам
7
24
Удары в створ
4
14
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
394
500
Сейвы
10
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.71
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Yigal Frid, Israel
Стадион:
Зиттерштадион
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