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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санкт-Галлен - ТСЦ Бачка Топола
Санкт-Галлен - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 28 ноября 2024
Санкт-Галлен
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
2 : 2
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
31'
М. Сиссе
65'
C. Konietzke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - ТСЦ Бачка Топола
90'
+6
Желтая карточка
М. Лазетич
Замена
В. Руис
️️️️
C. Konietzke
90'
89'
Замена
Б. Шош
️️️️
А. Чиркович
85'
Замена
М. Лазетич
️️️️
П. Станич
Замена
К. Шобот
️️️️
Б. Тома
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
К. Витциг
70'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
М. Сиссе
70'
66'
Замена
И. Милосавлевич
️️️️
М. Баньяц
65'
Желтая карточка
В. Илич
ГОЛ! 2:0!
C. Konietzke
Пас отдал
У. Вандермерш
65'
Желтая карточка
Л. Гертлер
56'
Желтая карточка
У. Вандермерш
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссе
Пас отдал
К. Витциг
31'
17'
Желтая карточка
Н. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
22
Đorđe Gordić
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
1-4-1-4
1
Зиги
5
Вальчи
24
Тома
64
Стеванович
26
16
Гертлер
7
Витциг
11
Сиссе
28
Вандермерш
15
Диаби
36
Окороджи
3-1-2-3-1
30
Илич
22
35
Джорджевич
3
Петрович
6
Пейич
7
Баньяц
35
Джаковац
32
Чиркович
14
Станич
27
Пантович
15
26
30
Руис
30
Руис
26
24
Тома
27
Шобот
27
Шобот
24
Тома
11
Сиссе
77
Аколо
77
Аколо
11
Сиссе
7
Витциг
10
Мамбимби
10
Мамбимби
7
Витциг
7
Баньяц
19
Милосавлевич
19
Милосавлевич
7
Баньяц
32
Чиркович
88
Шош
88
Шош
32
Чиркович
14
Станич
8
Лазетич
8
Лазетич
14
Станич
Остались в запасе
Санкт-Галлен
ТСЦ Бачка Топола
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Никола Шимич
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Đorđe Gordić
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
14
Yannick Noah
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
22
Đorđe Gordić
ЦП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Санкт-Галлен - ТСЦ Бачка Топола
2
3
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
10
Офсайды
6
1
Количество передач
388
439
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
3.45
2.42
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
2 : 0
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Зиттерштадион
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