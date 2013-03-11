|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|90' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|20.05.2013
|1' -69'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Ротор (Волгоград)
|13.05.2013
|79' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|07.05.2013
|68' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Салют (Белгород)
|29.04.2013
|74' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|22.04.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|08.04.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|25.03.2013
|1' -71'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|18.03.2013
|59' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|11.03.2013
|1' -78'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)