|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|09.10.2022
|85' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)