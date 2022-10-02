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    Carl Björk - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Carl Björk
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    19.02.2023 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    30.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    23.10.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    09.10.2022 85' -90' Рандерс (Рандерс) 2:3 Брондбю (Бреннбю)
    02.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
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