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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 19 марта 2023
Нордшелланд
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Брондбю
52'
Э. Нуама
90+1'
Э. Нуама
39'
Х. Эвьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Брондбю
ГОЛ! 2:1!
Э. Нуама
90'
+1
Пенальти не реализован!
Э. Нуама
89'
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Диоманде
83'
78'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Д. Васс
63'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Белл
62'
Замена
А. Слимане
️️️️
Х. Эвьен
ГОЛ! 1:1!
Э. Нуама
Пас отдал
М. Диоманде
52'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эвьен
37'
Желтая карточка
Н. Валлис
3'
Желтая карточка
Ф. Винтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
3-2-4-1
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
24
Свенссон
2
Вилладсен
2
Бидструп
10
Маркондес
10
Диоманде
33
Кристенсен
7
Нуама
3-2-2-3
1
Хермансен
32
Алвес
3
Винтер
15
Риверос
10
Васс
26
Эвьен
7
Валлис
17
Греве
8
Белл
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
10
Диоманде
19
Фагир
19
Фагир
10
Диоманде
10
Васс
28
Себулонсен
28
Себулонсен
10
Васс
8
Белл
5
Радошевич
5
Радошевич
8
Белл
26
Эвьен
20
Слимане
20
Слимане
26
Эвьен
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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