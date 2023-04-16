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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 16 апреля 2023
Брондбю
16.04.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
37'
С. Серас Себулонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Орхус
Желтая карточка
С. Серас Себулонсен
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Дагхим
88'
Замена
А. Дагхим
️️️️
К. Якоб
87'
Желтая карточка
П. Бьюр
Замена
C. Björk
️️️️
Н. Валлис
87'
82'
Замена
С. Хауген
️️️️
Т. Мельгор
Замена
Б. Риверос
️️️️
К. Менса
80'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Д. Васс
80'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Х. Эвьен
79'
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Хедлунд
64'
64'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Н. Поульсен
64'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
63'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
С. Серас Себулонсен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Николай Валлис
АП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
4-2-1-3
1
Хермансен
28
Себулонсен
5
Лауритсен
3
Винтер
14
Менса
10
Васс
26
Эвьен
7
Валлис
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
8
Белл
4-3-2-1
1
Хансен
2
Беймо
5
Тингагер
31
Биссек
14
Мельгор
21
Мадсен
23
Андерсон
6
Поульсен
11
Линкс
17
Якоб
9
Мортенсен
14
Менса
15
Риверос
15
Риверос
14
Менса
10
Васс
5
Тшиемб
5
Тшиемб
10
Васс
15
Хедлунд
12
Каппис
12
Каппис
15
Хедлунд
26
Эвьен
5
Радошевич
5
Радошевич
26
Эвьен
7
Валлис
15
15
7
Валлис
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
17
Якоб
14
Дагхим
14
Дагхим
17
Якоб
6
Поульсен
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
6
Поульсен
14
Мельгор
9
Хауген
9
Хауген
14
Мельгор
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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