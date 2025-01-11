Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Бенджамин Кушчевич - трансферы

Форталеза
2 мая 1996 (29)
#13 | Защитник
186 см
Чили
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.01.25 / -
Коритиба
Форталеза
960 тыс €
08.02.24 / 31.12.24
Коритиба
Форталеза
Аренда
10.02.23 / 11.01.25
Палмейрас
Коритиба
1,10 млн €
09.11.20 / 10.02.23
Универсидад Католика
Палмейрас
1,50 млн €
Главные новости
Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: судьбу чемпионства определили украинцы
15
«Полное непонимание судейства»: Федотов жестко раскритиковал арбитра в матче ЦСКА – «Оренбург»
19:27
Бабаев сказал, когда ЦСКА продаст Кисляка и Глебова
19:12
2
ВидеоБлогер Литвин потратил 30 миллионов, сыграв в футбол на высоте 1700 метров
18:31
В ЦСКА объяснили, почему Пиняев и Баринов могут перейти в их клуб
18:18
2
«Это его последний шанс»: Быстров предрек Соболеву скорый уход из «Зенита»
17:55
1
Игрок ЦСКА назвал россиянина, который может выиграть «Золотой мяч»
17:28
1
Губерниев назвал трех лучших российских тренеров
17:21
4
Реакция агента Баринова на финальное предложение «Локомотива»
17:18
«Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло
16:53
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 