Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Форталеза
Бенджамин Кушчевич
Трансферы
€ 2 млн
Бенджамин Кушчевич - трансферы
Форталеза
2 мая 1996 (29)
#13 | Защитник
186 см
Чили
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.01.25 / -
Коритиба
Форталеза
960 тыс €
08.02.24 / 31.12.24
Коритиба
Форталеза
Аренда
10.02.23 / 11.01.25
Палмейрас
Коритиба
1,10 млн €
09.11.20 / 10.02.23
Универсидад Католика
Палмейрас
1,50 млн €
Главные новости
Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: судьбу чемпионства определили украинцы
15
«Полное непонимание судейства»: Федотов жестко раскритиковал арбитра в матче ЦСКА – «Оренбург»
19:27
Бабаев сказал, когда ЦСКА продаст Кисляка и Глебова
19:12
2
Видео
Блогер Литвин потратил 30 миллионов, сыграв в футбол на высоте 1700 метров
18:31
В ЦСКА объяснили, почему Пиняев и Баринов могут перейти в их клуб
18:18
2
«Это его последний шанс»: Быстров предрек Соболеву скорый уход из «Зенита»
17:55
1
Игрок ЦСКА назвал россиянина, который может выиграть «Золотой мяч»
17:28
1
Губерниев назвал трех лучших российских тренеров
17:21
4
Реакция агента Баринова на финальное предложение «Локомотива»
17:18
«Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло
16:53
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: