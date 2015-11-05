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    Артур Рылов - статьи

    #10 | Полузащитник
    Имя Артур
    Отчество Игоревич
    Фамилия Рылов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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