Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур