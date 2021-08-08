Джозеф Окоро - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Окоро
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Окоро
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2021
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|08.08.2021
|71' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)