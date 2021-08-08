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    Джозеф Окоро - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джозеф
    Фамилия Окоро
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 2001 (22 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2021 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Кубань (Краснодар)
    08.08.2021 71' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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