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    Ислам Кадыров - статистика

    Имя Ислам
    Отчество Исраилович
    Фамилия Кадыров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 14 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    20.11.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    42'
    07.11.2009 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    29.10.2009 83' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.10.2009 63' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.09.2009 78' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    19.09.2009 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.08.2009 89' -90' Раменское (Раменское ) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    08.08.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.07.2009 88' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2
    10.07.2009 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 4:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    12.06.2009 88' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    09.05.2009 69' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    01.05.2009 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    24.04.2009 82' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Раменское (Раменское )
    17.04.2009 87' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.04.2009 77' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    20.03.2009 90' -90' 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    14.03.2009 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
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