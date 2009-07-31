|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|20.11.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|42'
|07.11.2009
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|29.10.2009
|83' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.10.2009
|63' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.09.2009
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2009
|89' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2009
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|10.07.2009
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|12.06.2009
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.05.2009
|69' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.05.2009
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.04.2009
|82' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Раменское (Раменское )
|17.04.2009
|87' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.04.2009
|77' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|20.03.2009
|90' -90'
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|14.03.2009
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)