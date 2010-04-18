|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.06.2010
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|12.06.2010
|90' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.06.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|01.06.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Химки (Химки)
|24.05.2010
|82' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2010
|62' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Авангард (Курск)
|10.05.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Салют (Белгород)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|29.04.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|18.04.2010
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:1
|Шинник (Ярославль)