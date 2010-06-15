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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Шинник
Волга - Шинник: обзор матча 15 июня 2010
Волга
15.06.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
49'
Д. Половинчук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Шинник
Замена
С. Виноградов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Д. Полянин
️️️️
О. Трифонов
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Мысин
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Корытько
Замена
В. Рыжков
️️️️
Р. Войдель
Замена
Р. Монарев
️️️️
М. Белецкий
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Половинчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
31
Роман Монарев
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Коченков
20
Саджая
32
Трифонов
25
Буйволов
2
Ндри
3
Гетигежев
22
Мысин
58
Рашевский
14
Семакин
17
Турсунов
20
Марцваладзе
3-2-3-1-1
1
Городов
25
Половинчук
16
Вьештица
21
Катынсус
33
Сухов
13
Белецкий
10
Корытько
28
Григорян
20
Войдель
6
Вильям
26
Архипов
20
Марцваладзе
11
Виноградов
11
Виноградов
20
Марцваладзе
32
Трифонов
6
Полянин
6
Полянин
32
Трифонов
22
Мысин
16
Хазов
16
Хазов
22
Мысин
13
Белецкий
31
Монарев
31
Монарев
13
Белецкий
20
Войдель
28
Рыжков
28
Рыжков
20
Войдель
10
Корытько
20
Говоров
20
Говоров
10
Корытько
Остались в запасе
Волга
Шинник
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Волга - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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