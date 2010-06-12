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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 12 июня 2010
КАМАЗ
12.06.2010, суббота, 18:30
Россия. Первый дивизион, 15 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
43'
С. Гогниев
48'
А. Архипов
90+2'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Шинник
+3
Замена
А. Кудрявцев
️️️️
Р. Григорян
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Архипов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Говоров
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Сердюков
Замена
А. Кренделев
️️️️
М. Пименов
Замена
С. Настусенко
️️️️
Р. Славнов
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Р. Монарев
Желтая карточка
И. Коронов
ГОЛ! 1:1!
А. Архипов
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Пас отдал
И. Коронов
Желтая карточка
В. Корытько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
88
Ганиев
4
Гудукин
75
Ложкин
34
Козлов
4
Славнов
33
Перов
14
Пименов
14
Коронов
2
Гогниев
29
Сердюков
4-4-1-1
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
13
Белецкий
10
Корытько
28
Рыжков
28
Григорян
20
Войдель
6
Вильям
31
Монарев
4
Славнов
77
Настусенко
77
Настусенко
4
Славнов
14
Коронов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
14
Коронов
14
Пименов
33
Кренделев
33
Кренделев
14
Пименов
29
Сердюков
22
Кобялко
22
Кобялко
29
Сердюков
31
Монарев
88
Лацузбая
88
Лацузбая
31
Монарев
28
Григорян
13
Кудрявцев
13
Кудрявцев
28
Григорян
Лацузбая
20
Говоров
20
Говоров
Лацузбая
28
Рыжков
26
Архипов
26
Архипов
28
Рыжков
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
КАМАЗ
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