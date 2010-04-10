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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Шинник
Краснодар - Шинник: обзор матча 10 апреля 2010
Краснодар
10.04.2010, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
72'
М. Деменко
74'
И. Кнежевич
29'
М. Вьештица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Шинник
Замена
Р. Сурнев
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 2:1!
И. Кнежевич
Пас отдал
А. Михеев
ГОЛ! 1:1!
М. Деменко
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Говоров
Замена
И. Кнежевич
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
М. Поворов
️️️️
В. Рыжков
Замена
М. Комков
️️️️
А. Олейник
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
М. Белецкий
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
Р. Валеев
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Вьештица
Желтая карточка
Н. Марков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
6
Вильям
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
3-2-3-2
31
Пчелинцев
15
Калешин
4
Бугаев
13
Марков
15
Фатуллаев
11
Пазин
90
Михеев
25
Деменко
35
Романович
27
Олейник
13
Дорожкин
4-2-2-2
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
13
Белецкий
28
Рыжков
20
Войдель
20
Жеан Карлос
6
Вильям
20
Говоров
26
Архипов
15
Фатуллаев
26
Кнежевич
26
Кнежевич
15
Фатуллаев
11
Пазин
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
11
Пазин
13
Дорожкин
2
Сурнев
2
Сурнев
13
Дорожкин
27
Олейник
10
Комков
10
Комков
27
Олейник
20
Жеан Карлос
10
Валеев
10
Валеев
20
Жеан Карлос
28
Рыжков
2
Поворов
2
Поворов
28
Рыжков
20
Говоров
28
Григорян
28
Григорян
20
Говоров
Остались в запасе
Краснодар
Шинник
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Александр Кудрявцев
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Краснодар - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
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