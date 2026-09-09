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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Гонсалу Борхес
Статистика
€ 3 млн
Гонсалу Борхес - статистика
Фейеноорд
29 марта 2001 (25), Лиссабон
#11 | Нападающий
184 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
5 : 1
09.09.2026
Фейеноорд
72' - 90'
82'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
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Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
5 : 1
09.09.2026
Фейеноорд
72' - 90'
82'
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