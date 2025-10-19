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Испания. Сегунда
Команды
Кастельон
Diego Barri
Статистика
Diego Barri - статистика
Кастельон
#8 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кастельон
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 10 тур
Кастельон
0 : 1
19.10.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
0 : 0
12.10.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Кастельон
3 : 1
05.10.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
69' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леонеса
1 : 3
20.09.2025
Кастельон
1' - 67'
11'
48'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
1' - 60'
32'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кастельон
1 : 1
30.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
0 : 1
22.08.2025
Вальядолид
1' - 61'
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