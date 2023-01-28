Уссама Дарфалу - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Дарфалу
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Дарфалу
|Команда
|Эммен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эммен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|40' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Эммен (Эммен)