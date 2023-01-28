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    Уссама Дарфалу - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Уссама
    Фамилия Дарфалу
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 40' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 Эммен (Эммен)
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