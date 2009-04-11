|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2009
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.06.2009
|1' -80'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|3'
|28.05.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|22.05.2009
|1' -74'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.05.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.05.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|82' 83'
|01.05.2009
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|25.04.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.04.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|11.04.2009
|89' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.04.2009
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)