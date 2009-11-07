Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур