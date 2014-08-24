Мэйнор Фигероа - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Мэйнор
|Фамилия
|Фигероа
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мэйнор
|Фамилия
|Фигероа
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.03.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|28.02.2015
|1' -78'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.01.2015
|45' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.01.2015
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|28.12.2014
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Лестер (Лестер)
|26.12.2014
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|16.08.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)