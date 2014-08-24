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    Мэйнор Фигероа - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мэйнор
    Фамилия Фигероа
    Команда Даллас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 мая 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    25.04.2015 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.03.2015 Был в запасе Лестер (Лестер) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.03.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    28.02.2015 1' -78' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.01.2015 45' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.01.2015 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    28.12.2014 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Лестер (Лестер)
    26.12.2014 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.08.2014 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    16.08.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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