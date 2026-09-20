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Бельгия. Про-Лига
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Брюгге
Уго Ветлесен
Статистика
€ 5 млн
Уго Ветлесен - статистика
Брюгге
29 февраля 2000 (26)
#10 | Полузащитник
177 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 87'
13, 50'
80'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
1' - 77'
19'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
1' - 81'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Норвегия. Элитсериен 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
6
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
1' - 79'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 87'
13, 50'
80'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
1 : 0
23.08.2026
Серкль Брюгге
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
3 : 0
07.08.2026
Кортрейк
1' - 90'
30'
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