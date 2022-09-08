Уго Ветлесен - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Ветлесен
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Ветлесен
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|6
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -75'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|32'
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|39'
|13.10.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|66'
|06.10.2022
|1' -73'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|58'
|08.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)