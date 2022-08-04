Вернон Де Марко - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Вернон
|Фамилия
|Де Марко
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Вернон
|Фамилия
|Де Марко
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -69'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)