€ 200 тыс

Никита Карабашев - новости

Динамо Мх
30 июня 2002 (23)
#33 | Вратарь
192 см
Россия
Махачкалинское «Динамо» усилилось вторым летним новичком
6 августа
Видео Игрок «Сокола» после жуткой травмы питается только через трубочку
17 апреля
1
Медики оценили состояние двух игроков, пострадавших в жутком столкновении в матче Первой лиги
14 апреля
2
«Ничего не помнит»: стало известно состояние игрока «Родины» после жуткого столкновения
13 апреля
Видео Двух игроков увезли в больницу после столкновения в матче Первой лиги
13 апреля
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
14:36
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
3
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
1
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»
13:41
2
ФотоНазваны судьи матчей 5-го тура РПЛ
13:09
8
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб
12:23
1
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
30
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
4
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
19
