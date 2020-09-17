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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Никита Карабашев
Статистика
€ 300 тыс
Никита Карабашев - статистика
Динамо Мх
30 июня 2002 (24)
#33 | Вратарь
192 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
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Динамо Мх
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
01.07.2026
Динамо Мх
1' - 90'
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