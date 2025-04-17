Игрок «Сокола» после жуткой травмы питается только через трубочку

Вратарь «Сокола» Никита Карабашев рассказал о состоянии после травмы в матче Первой лиги.
Футболист в ближайшее время будет питаться только через трубочку.
– Как ты себя чувствуешь? Врачи уже отпустили домой?
– Да. Я пролежал в больнице три дня. Там поставили диагноз – сотрясение и перелом нижней части челюсти. Вчера перевели в другую больницу, обошлось без операции. Мне только фиксатор для челюсти поставили.
– Долго с ним ходить?
– Месяц. И все это время могу есть только через трубочку. Но самочувствие нормальное.
– Какие сроки восстановления?
– Если бы не перелом, уже рвался бы в бой. Через неделю просился бы на тренировки. Но из-за перелома выбыл, минимум, на месяц.
Источник: Sport24