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    Gustavo Nescau - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Gustavo Nescau
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    07.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    28.10.2022 81' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    24.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    16.10.2022 87' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    09.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 75' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    76'
    11.04.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:1 Куяба (Куяба)
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