|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|07.11.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|28.10.2022
|81' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|16.10.2022
|87' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|76'
|11.04.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)