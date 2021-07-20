Дейн Маррей - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Дейн
|Фамилия
|Маррей
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Дейн
|Фамилия
|Маррей
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2021
|1' -120'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|20.07.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)