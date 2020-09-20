Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шотландия. Премьер-лига
Команды
Селтик
Дейн Маррей
Статистика
€ 350 тыс
Дейн Маррей - статистика
Селтик
26 июня 2003 (23)
#47 | Полузащитник
193 см
Шотландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
09.09.2026
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 2
05.09.2026
Селтик
87' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
74' - 120'
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик
3 : 0
19.08.2026
ЛАСК
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
2
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+