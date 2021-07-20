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    Дейн Маррей - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Дейн
    Фамилия Маррей
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 2003 (19 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2021 1' -120' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Селтик (Глазго)
    20.07.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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