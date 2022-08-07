Аслак Витри - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Аслак
|Фамилия
|Витри
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Аслак
|Фамилия
|Витри
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 12'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|07.08.2022
|62' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|70'