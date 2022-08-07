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    Аслак Витри - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Аслак
    Фамилия Витри
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Родной город Тронхейм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 12' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    07.08.2022 62' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    70'
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