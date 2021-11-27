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Хосе Масиас
Статистика
Хосе Масиас - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1999 (27), Гвадалахара
#21 | Нападающий
178 см
Мексика
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Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
27.11.2021
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
4 : 0
21.11.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
25.10.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2021
Реал Сосьедад
89' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
2 : 0
26.09.2021
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 2
21.09.2021
Атлетико
1' - 67'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.09.2021
Хетафе
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2 : 1
29.08.2021
Хетафе
76' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
23.08.2021
Севилья
87' - 90'
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